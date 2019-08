Anunt de ultima ora in cazul tinerilor abuzati la Viseul de sus. Un german si cinci romani, retinuti

retinuti google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala - Sectia de combatere a criminalitatii organizate au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore fata de inculpatii S.B.S., cetatean german, M.I.M., S.G., N.V., B.T. si N.S.,cetateni romani, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de minori, trafic de persoane si lipsire de libertate in mod ilegal. De asemenea, in cauza s-a dispus masura preventiva a controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile, cu impunerea obligatiei de a nu parasi teritoriul Romaniei, fata de inculpatii G.M. si S.B., in urma faptelor retinute in sarcina acest ...