Anunt de ULTIMA ORA! Milioane de elevi vor primi aceste lucruri

Ministrul Economiei, Niculae Badalau, a anuntat ca incepand cu anul scolar 2019-2020, elevii vor primi fructe, legume, lapte si produse panificatie in fiecare zi. "Aprobat in SedintadeGuvern: 2 milioane de copii vor primi in anul scolar 2019-2020 fructe si legume proaspete, lapte si produse de panificatie. Guvernul a aprobat in sedinta din 31 iulie bugetul de implementare a Programului pentru scoli al Romaniei pentru anul scolar 2019-2020, care se va adresa unui numar de 1.920.062 copii (prescolari din gradinitele de stat autorizate/acreditate si particulare acreditate cu program normal de 4 ore si elevi din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat autorizat/acreditat) Valoarea totala a ...