Anunt din partea BNR la inceputul lunii mai. Va fi facut public indicele de referinta trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor

Anunt istoric din partea BNR la inceputul lunii mai. Banca trebuie sa anunte noul indicele de referinta in functie de care se vor calcula ratele romanilor. In alta ordine de idei, anuntul este unul extrem de asteptat mai ales ca ministrul Finantelor a spus in repetate randuri ca ratele celor care se imprumuta la banci de acum inainte ar trebuie sa fie mai mici. Doua zile ne mai despart de marela anunt pentru cei care vor sa se indatoreze la banci. Banca Nationala a Romaniei va publica pe data de 2 mai, la ora 11.00, indicele de referinta trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor. Scenariu BNR: cati bani va pierde statul in cazul conversiei creditelor din franci in lei Acesta se va numi indicele de ref ...