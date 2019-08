Anunt facut de Alexandru Cumpanasu: Fragmentele de oase si dinti din casa lui Gheorghe Dinca merg la contraexpertiza in strainatate

alexandru cumpanasu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Procurorii DIICOT au anuntat ca analiza antropologica a demonstrat ca fragmentele de oase si dinti gasite in casa inculpatului Gheorghe Dinca provin de la un singur schelet, iar analizele genetice au indicat ca profilul ADN apartine Alexandrei Macesanu in proportie de peste 99,9%. Familia fetei vrea sa ceara o contraexpertiza in strainatate si informatiile de pana acum erau ca o astfel de cercetare stiintifica ar putea fi facuta doar dupa trimiterea in judecata a dosarului si doar daca magistratii vor accepta propunerea, deci in momentul de fata contraexpertiza nu ar fi posibila. Alexandru Cumpanasu rupe tacerea! Cere AUDIEREA tuturor parlamentarilor de Olt Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei ...