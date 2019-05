Anunt facut de Autoritatea Electorala Permanenta: Se decide pe 12 mai

alegeri 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) anunta ca, in data de 12 mai, va avea loc tragerea la sorti computerizata prin care va desemna presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare si loctiitorii acestora. Potrivit legislatiei electorale in vigoare, presedintele biroului electoral al sectiei de votare si loctiitorul acestuia sunt desemnati de catre Autoritatea Electorala Permanenta, in sedinta publica, anuntata cu 48 de ore inainte, prin tragere la sorti computerizata, organizata la nivel judetean sau al municipiului Bucuresti, cu 15 zile inaintea de ziua de referinta, pe functii, dintre persoanele inscrise in Corpul expertilor electorali, cu domiciliul sau resedinta in judetul respectiv, pe baza ...