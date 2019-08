Anunt facut de Gabriela Cristea si Tavi Clonda imediat dupa nunta lor - FOTO

nunta Gabriela Cristea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gabriela Cristea si Tavi Clonda s-au cununat religios in weekend-ul trecut, dupa sase ani de iubire. Casatoriti civil, cei doi au facut, acum, pasul cel mare si in fata preotului, astfel ca, in acest moment, pot spune ca iubirea lor s-a concretizat din toate punctele de vedere. Gabriela Cristea si Tavi Clonda se pregatesc de botezul mezinei, Thea Iris Selena, eveniment care va avea loc pe 6 septembrie. Haos dupa nunta Gabrielei Cristea: "E nebunie aici" Cum arata invitatia? Invitatia conceputa de parinti, in care se specifica locatia in care va fi crestinata fetita, si anume Biserica Sfintii Mihail si Gavril Petresti, din Corbeanca, cei patru nasi, Cristina Siscanu, Madalin Ionescu ...