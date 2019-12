Anunt facut de jurnalistii americani despre constanteanca Simona Halep

"De șase sezoane la rând, Simona a încheiat anul în top 4 WTA. A fost pe primul loc în fiecare an din ultimele 3 sezoane. Halep este o campioană la Roland Garros și Wimbledon. Cu o astfel de carte de vizită, este clar că Halep nu mai are nimic de dovedit nimănui!



Iar asta îi permite să intre în 2020 într-o poziție excelentă. Nu mai are nevoie să fugă după puncte în clasament, să-și creeze o reputație, nu mai există dubii în privința capacității de a câștiga un Grand Slam. Halep are numai de câștigat și de adăugat titluri majore la moștenirea sa!", au scris americanii de la Lob And Smash, citați de ziare.com.