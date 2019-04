Anunt facut de Laura Vicol privind moartea lui Rzvan Ciobanu: detaliul care putea face diferenta

razvan ciobanu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Avocata Laura Vicol, prietena cu Razvan Ciobanu, sustine ca designerul vestimentar a murit pentru ca nu purta centura de siguranta si ca ar fi fost in viata daca o avea. Ea mai spune ca Razvan Ciobanu era un om vesel, un om bun si asa trebuie sa ramana in memoria tuturor. Ea a declarat marti, la Constanta, ca ii roaga pe toti cei care mai sunt suparati pe Razvan Ciobanu sa il ierte. Apropiatii lui Razvan Ciobanu au facut anuntul: cand are loc inmormantarea „Am o rugaminte din tot sufletul pe care o adresez tuturor public. Asa cum Dumnezeu l-a iertat si l-a luat la El in Saptamana Luminata, asa rog pe toata lumea care mai are vreo suparare sa-l ierte pe Razvan, sa nu mai vorbeasca prostii, am a ...