Anunt facut de Ministerul Sanatatii: Inca o victima a atacului de la Spitalul Sapoca a decedat

Ministerul Sanatatii anunta, vineri, ca a fost informat ca una dintre victimele agresiunii de la Spitalul Sapoca, internate la Spitalul Clinic de Urgenta Sfantul Pantelimon din Capitala, a decedat. Numarul deceselor se ridica, astfel, la sapte. Pacientul avea 74 de ani si suferise o interventie chirurgicala complexa, iar pe toata perioada tratamentului a fost in stare grava, intubat, instabil hemodinamic, ventilat mecanic, precizeaza Ministerul Sanatatii. TERIFIANT! Mai multi angajati ai unui spital, agresati de un pacient internat la Psihiatrie In prezent, in Bucuresti se mai afla internat un singur pacient. Este vorba despre barbatul internat la Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca care este stabil, constie ...