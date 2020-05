Anunt important al comisarului Mariya Gabriel: Institutiile de educatie pot beneficia de miliarde de euro, din Fondul social european

Conform unui studiu IRES, unul din trei copii români nu dispuneau la începutul stării de urgență de dispozitiv pentru a urma școala online, România nefiind singura țară care s-a confruntat cu probleme odată cu închiderea școlilor şi mutarea școlii în mediul virtual, dar realitatea a doborât orice scenariu.Comisarul european din partea Bulgariei pentru inovaţie, cercetare, cultură, educaţie şi tinereta declarat pentru MEDIAFAX că epidemia a scos la iveală probleme din mai multe zone ale Europei, oferind, totodată, și vești îmbucurătoare.„Am propus două iniţiative de investiţii pentru răspunsuri la Coronavirus pentru a aborda atât criza de urgenţă în sănătate, cât şi consecinţele socio-economice ale acesteia. Am direcţionat 37 de miliarde de euro în cadrul Politicii de coeziune pentru a ajuta sistemele naţionale de îngrijire a sănătăţii, IMM-urile şi lucrătorii, dar şi furnizorii de educaţie şi formare şi studenţi. De exemplu, Fondul social european poate sprijini instituţiile de educaţie şi formare profesională pentru a oferi oportunităţi de învăţare la distanţă, precum şi consiliere şi consiliere cu privire la şcolarizarea la domiciliu. De asemenea, am oferit flexibilitate suplimentară în regulile fondurilor, permiţând statelor membre să redirecţioneze rapid resursele către cele mai urgente necesităţi”, a declarat comisarul european pe educaţie Mariya Gabriel pentru MEDIFAX.Anul trecut, Mariya Gabriel, comisar european pentru economia și societatea digitale, a renunțat la locul câștigat în Parlamentul European la alegerile din mai, pentru a rămâne în Executivul UE.Recent, pe pagina sa de Facebook, în care împărtășește informații dintre cele mai interesante, făcea publică o bună oportunitate pentru profesori, părinți și toți începătorii care vor să profite de perioada în care trebuie să stăm acasă pentru a învăța noi abilități legate de programare și gândirea calculatoare. „Aceasta continuă inițiativa pe care am lansat-o anul trecut, și anume cursul online în masă (MOOK) pentru «spargerea gheții» https://blog.codeweek.eu/ Cursul este disponibil în perioada 11 mai-15 iunie pentru cadrele didactice, părinții care doresc să afle mai multe despre integrarea calculatorului și programării în clasă și acasă. Prin intermediul acesteia, profesorii și toți cei interesați vor avea șansa de a folosi noi oportunități de formare și resurse de învățare pentru a ajunge la mai mulți studenți din țara noastră și din Europa, pentru a-și informa sau îmbunătăți cunoștințele despre inițiativa Săptămâna Programării, care anul oameni în Europa și dincolo de ea”.