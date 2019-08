Anunt important facut de Jean-Claude Juncker

Jean Claude Juncker google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jean-Claude Juncker afirma ca se va retrage din viata politica dupa incheierea mandatului de presedinte al Comisiei Europene, informeaza publicatiile Tiroler Tageszeitung si EUObserver. Jean-Claude Juncker: "Brexitul ii va dauna mai mult decat restului Europei" "Multi ani, am lucrat 12, 14 sau 16 ore pe zi". Dupa incheierea mandatului, "nu voi mai fi activ din punct de vedere politic. Voi scrie, voi face plimbari lungi. Nu ma voi mai implica activ in actualele politici, cu exceptia cazului in care observ ceva care sa ma preocupe foarte mult", a declarat Jean-Claude Juncker. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...