Anunt ingrijorator! 82% sanse ca Romania sa fie lovita de un cutremur devastator in 2020

Previziune uluitoare, Romania va fi lovita de un cutremur devastator. Potrivit geologului rus Viktor Bokov, sunt sanse de 82% ca tara noastra sa fie lovita de un seism puternic anul viitor.

Geologul rus ii avertizeaza pe romani ca acest cutemur se va produce in zona seismica Vrancea pe data de 13 septembrie 2020.

Viktor Bokov a anuntat si alte trei cutremure de intensitate mai mica, in 2020: pe 10 martie, 4 iunie si 26 august, toate in Buzau.

Cercetatorul studiaza forma norilor, emanatiile de gaze din scoarta terestra sau dispunerea cetei pentru a descoperi cand vor avea loc posibile cutremure.

In acest an, cel mai semnificativ cutremur din Romania a avut magnitudinea de 4,7 pe scara Richter si s-a produs in judetul Suceava pe 18 mai 2019. In 2018, in data de 28 octombrie, a avut loc un seism de 5,8 pe Richter in judetul Buzau, miscarea tectonica fiind resimtita si la Bucuresti.

