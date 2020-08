Anunt suspendare procedura vanzare activ

cu sediul social in Municipiul Bucuresti, Str.POLONA nr.65, sector 1, 010494, C.P.22-102-Bucuresti, CUI.10874881, Nr.Reg.Com.J40/7403/1998-Romania, telefon:021.203.82.00, fax:021.316.94.00, e mail:office@nuclearelectrica. ro , avand ca obiect principal de activitate:Productia de energie electrica, companie listata la Bursa de Valori Bucuresti, avand datele de listare postate pe siteul www.nuclearelectrica.ro anunta suspendarea procedurii de vanzare a activului:„Camin nefamilisti P+4„ compus din:„constructie in suprafata de 621mp si teren aferent in suprafata de 863mp, avand nr.cadastral 104592”, „Instalatie de racord la reteaua de termoficare”,„Amenajari parcaje, teren sport, spatii verzi” situat in strada Salciei nr.14, oras Cernavoda, jud.Constanta”, in conformitate cu prevederile Legii.173/13.08.2020 privind unele masuri pentru protejarea intereselor nationale in activitatea economica, coroborata cu Decizia Curtii Constitutionale a Romaniei nr.589/2020.Relatii suplimentare la:0241/802620 dna.Frunza Carmen.