Anunt tragic facut de Episcopia Romano - Catolica Iasi: ''A trecut la Domnul pr. Anton Danca''

Pr. Anton Danca, 82 de ani, a trecut la Domnul vineri, 17 mai 2019, in jurul orei 13.00, la Centrul de Spiritualitate Catolic din Barnova, ingrijit fiind cu sfintele taine. Parintele Anton Danca s-a nascut la 11 iunie 1937 la Adjudeni. A absolvit Scoala Generala de 7 clase in anul 1953 la Sabaoani, Scoala de Cantori in anul 1957 la Iasi si Institutul Teologic "Sfantul Iosif" din Iasi in anul 1963. A fost sfintit preot la 21 aprilie 1963 la Alba Iulia de catre ep. Marton Aron. A activat ca vicar la Sabaoani (1 noiembrie 1963 - 1 aprilie 1967), paroh la Darmanesti (1 aprilie 1967 - 1 octombrie 1974), Barticesti (1 octombrie 1974 - 1 august 1975), Iugani (1 august 1975 - 1 mai 1983), Margineni (1 mai 1983 - ...