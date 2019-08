Anuntat cu surle si trambite, Festivalul Mamaia nu mai are loc anul acesta! Organizatorii afirma ca au avut parte de blocaje politice la Constanta! (galerie foto)

Despre Electrecord Production

Ultima ediţie a festivalului a avut loc în 2012

Ediţia 2019 a Festivalului de Muzica Uşoară Mamaia, care urma să se desfăşoare în perioada 5-8 septembrie, sub patronajul Ministerului Culturii şi sub marca Consiliului Judeţean Constanţa, la Pavilionul Expoziţional din Mamaia, nu va mai avea loc.Site-ul creat pentru eveniment ne transmite că Mamaia revine în 2020, după ce, în urmă cu câteva săptămâni, pe portal erau înserate formulare de înscriere, descriere, un calendar de eveniment, poze, istoric etc.Festivalul Naţional de Muzică Uşoară Mamaia, cel mai cunoscut şi popular festival muzical românesc, lansat în 1963, urma să fie reînviat după 7 ani de la ultima ediţie de Electrecord Production şi Asociaţia Culturală Electrecord Production, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Constanţa.Demersurile organizatorilor au început încă din luna mai a acestui an, însă disputele politice din interiorul Consiliului Judeţean Constanţa au făcut ca administraţia judeţeană să-şi dea acordul pentru festival abia la începutul lunii august, spuneunul dintre asociaţii societăţii Electrecord Production.La rândul său, vicepreşedintele Asociaţiei Culturale Electrecord Production,, a fost mult mai tranşant: „La Constanţa, zboară OZN-uri! Aveam totul pregătit, de la program la prezentatori (n.r. ediţia 2019 urma să îi aibă co-prezentatori pe Dan Negru şi Simona Gherghe), doar că cei de la Consiliul Judeţean, din cauza disputelor politice din interior, şi-au dat acordul exact în plină vacanţă pentru tot ce înseamnă mediu de afaceri, care urma să contribuie cu sponsorizări pentru organizarea festivalului”.Ionescu a făcut referire la piedicile puse de PSD, care conduce, practic, CJC prin intermediul luişi care a întârziat să supună la vot parteneriatul pentru eveniment. Bugetul ediţiei din acest an era estimat la 150.000 de euro, a adăugat Ionescu. Organizatorul va explica pe larg săptămâna viitoare cauzele pentru care a decis în urmă cu o săptămână să pună punct şi virgulă acestui proiect.Electrecord Production nu vrea să renunţe definitiv la reluarea Festivalului Naţional de Muzică Uşoară Mamaia, tocmai de aceea, va propune Consiliului Judeţean Constanţa ca ediţia care ar fi trebuit să aibă loc în această toamnă să se organizeze anul viitor.„Nu ştim dacă în mai sau iunie, noi vrem să îl organizăm, dar avem nevoie de timp pentru a face rost de bani, pentru că acordul Consiliului Judeţean Constanţa nu a avut în interiorul său şi buget pentru eveniment. Noi vom cere în septembrie Consiliului Judeţean Constanţa să păstreze toţi termenii acordului, astfel încât festivalul să se organizeze în primăvara-vara anului 2020”, au precizat reprezentanţii Electrecord Production, pentru ZIUA de Constanţa.Având în vedere că locaţia festivalului de notorietate, Teatrul de Vară, se va afla în renovare, Consiliul Director al SC Electrecord Production vă propune desfăşurarea ediţiei Festivalului Mamaia 2020 tot în locaţia Pavilionului Expoziţional Constanţa/Platoul adiacent exterior, considerându-l cel mai potrivit loc de desfăşurare a acestui eveniment.La începutul acestui an, mai exact pe 15.01.2019, la Registrul Comerţului se înfiinţa SRL-ul Electrecord Production, societate cu un capital social de 500 de lei, administrată de, din Bucureşti. Aceasta este asociată în firmă alături de alte două domnişoare:şi. Firma cu sediul social în Bucureşti are ca obiect de activitate „activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice”. Cum SRL-ul este la început de drum, nu există date relevante despre situaţia financiară.Vă reamintim că prima ediţie-concurs a Festivalului de Muzică Uşoară Românească Mamaia a avut loc în anul 1963, iar ultima ediţie, în 2012. În 2010 a avut loc cea de-a 40-a ediţie a festivalului, una jubiliară.Iniţial, festivalul, care era unul de creaţie, s-a desfăşurat la Teatrul de Vară, inaugurat chiar în prima zi a primei ediţii a evenimentului muzical. La următoarele ediţii postdecembriste, Festivalul de la Mamaia a fost organizat şi Teatru de Vară Soveja. În următorii ani, s-au introdus şi secţiunile „Interpretare” şi „Șlagăre”, iar pe finalul acestuia, în 2011, chiar o secţiune „Rock Teo Peter”.Precizăm că la nivelul CJC, vicepreşedintelea fost susţinătorul evenimentului. Tot el a recuperat de la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci certificatul de înregistrare a mărcii nr. 113293 - Festivalul Naţional de Muzică Uşoară Mamaia. Contactat telefonic pentru a comenta anularea festivalului, Palaz ne-a spus că nu cunoştea motivele deciziei organizatorilor. „Sunt doar dezamăgit. E treaba organizatorilor să justifice de ce Festivalul Mamaia nu mai are loc, la data la care eu am început demersurile era suficient timp pentru organizare, respectiv luna mai”, a spus vicepreşedintele CJC.