Anunte de ultima ora al MAE! Ce se intampla cu incendiile din Grecia

Ministerul de Externe informeaza, intr-un raspuns pentru MEDIAFAX, ca nu au fost inregistrati romani printre turistii evacuati din hotelurile din Samos, Grecia, in urma incendiilor de vegetatie din zona. Institutia precizeaza ca niciun roman nu a cerut inca ajutor autoritatilor in acest context. „Ambasada Romaniei la Atena urmareste indeaproape evenimentele legate de incendiile care afecteaza insula Samos, Republica Elena. Reprezentantii misiunii diplomatice au intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale, in vederea obtinerii unor informatii cu privire la existenta unor cetateni romani printre persoanele afectate. Pana la acest moment, autoritatile locale nu au notificat misiun ...