Anuntul care-i infurie pe romani! Guvernul nu se baga. Preturile ar putea urca vertiginos

Romania trece printr-o criza fara precedent. Pandemia de coronavirus face prapad. Avem peste 2000 de oameni infectati, iar numarul deceselor se apropie vertiginos de 100. Guvernul face insa un anunt care ii infurie pe romani. Preturile o iau razna, dar Executivul nu vrea sa intervina.

Ministrul Finantelor, Florin Citu, a cerut o situatie a preturilor la anumite produse, dar nu vrea sa intervina in controlul acestora. Asa ar putea aparea penuria de produse.

Preturile vor sari in aer

“Da, au crescut preturile si am sesizat-o si atunci cand platim facturi pentru Unifarm sau cand platim pentru masti si echipamente care vin din strainatate. Si acolo a crescut pretul. Si acolo am intrebat daca acest pret este pretul de productie, daca vin prin intermediari. Incercam sa avem cat mai putini intermediari.

Ca principiu, va dati seama ca nu as vrea sa intervin, ca liberal, in controlul preturilor pentru ca dupa aceea dam in alta problema, penuria. Daca punem si controlam preturile prea jos s-ar putea sa nu mai avem nimic. Trebuie sa ne uitam la situatie. Si astept intai, inainte de a lua o decizie, asa cum am luat la utilitati, as vrea sa vad si raportul Consiliului Concurentei”, a explicat Citu la Realitatea Plus.

El a precizat ca autoritatea de concurenta face o analiza pentru a spune daca este o situatie de cartel sau au crescut preturile la import.

“Am cerut o situatie privind preturile. Inca nu am o situatie clara. Si aici Consiliul Concurentei trebuie sa ne spuna daca sunt situatii de cartel, de oligopol, in care se aranjeaza cresterea preturilor, sau este doar o situatie in care, nu spun, poate ca asa este, au crescut preturile la import. Nu avem o situatie in acest moment, nu stiu exact ce se intampla, dar Consiliul Concurentei stiu ca analizeaza si se uita exact la preturile pentru cosul de consum zilnic, cred, si ne va spune daca este o situatie de oligopol in care mai multi s-au intalnit si au crescut preturile controlat sau este vorba doar de cresterea costurilor, pentru ca nu au oameni si trebuie sa plateasca mai mult sau sunt preturile de import mai mari”, a mai spus ministrul Finantelor.

Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat luni ca marfa este din abundenta si majoritatea preturilor au revenit la valorile initiale, cu exceptia produselor din import.

“Deocamdata, nu este vorba despre o problema de productie sau probleme de aprovizionare. Discutam despre o modificare a comportamentului cumparatorului. Acum constatam ca marfa este din abundenta si majoritatea preturilor au revenit la valorile initiale, cu exceptia produselor din import.

Foarte multi dintre producatorii nostri mici, de legume, de fructe, de carne aveau ca beneficiar sistemul HoReCa. Stocuri sunt. Pe de o parte, sunt stocuri foarte mari la unele sortimente, pe de alta parte la ceea ce venea din import sunt probleme, pentru ca nu sunt cantitati suficiente, nu se asigura o anumita ritmicitate cu care eram obisnuiti inainte de inceperea crizei. Trebuie sa ne obisnuim cu aceasta criza si sa intelegem ca nu o sa fie ca intr-o perioada normala, dar trebuie sa facem eforturi sa trecem cat mai usor peste ea, fiecare dintre noi”, a spus Oros, potrivit Agerpres.

Ministrul de resort a subliniat, totodata, ca nu este benefic ca statul sa plafoneze, in mod arbitrar, preturile la raft, dar “daca lucrurile se vor agrava si daca unii nu vor respecta aceste reguli, sigur ca va fi nevoie si de interventie”.

“Nu este benefic ca statul, in mod arbitrar, sa plafoneze pretul la raft. Aceasta plafonare a preturilor ar trebui sa fie consecinta intelegerii intre producator, procesator si comerciant in care fiecare inel al acestui lant trofic sa negocieze marja de adaos sau marja de profit in asa fel incat toti sa treaca peste aceasta criza.

Pe unele filiere de produs, acest lucru se intampla. Daca lucrurile se vor agrava si daca unii nu vor respecta aceste reguli, sigur ca va fi nevoie si de interventia statului, dar pana atunci Protectia Consumatorului sau cei de la Consiliul Concurentei pot sa ia masuri asupra celor care nu respecta aceste reguli de bun simt. Nu as vrea sa se ajunga ca statul sa impuna niste preturi, pentru ca acestea ar fi impuse arbitrar si ar fi foarte, foarte greu de gestionat. Primii care ar pierde ar fi producatorii si procesatorii mici, care de regula sunt romani. Cei mari ar rezista pe piata, au stocuri si suficienta forta”, a afirmat ministrul Agriculturii.

