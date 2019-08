Tocmai ce a nascut cel de-al treilea copil, iar acum urmeaza sa paraseasca locuinta actuala. Anuntul facut de Mirela Vaida: „Si eu, si sotul meu, Alex, am…”

Cum stau doi adulti, trei copii si o bona intr-un apartament? Inghesuiti. Asa ca Mirela Vaida a decis sa-si mute familia la casa. Prezentatoarea, care ieri a nascut cel de-al treilea copil, un baietel pe nume Tudor Stefan, urmeaza sa paraseasca locuinta actuala imediat ce vila ridicata la Snagov va fi gata.

Mirela Vaida si partenerul sau de viata si-au vazut visul implinit, acela de a detine o locuinta la curte. Planul s-a conturat dinainte de a deveni parinti.

„Ideea de a ne muta in casa noua ne-a venit in urma cu vreo 4 ani, cand inca nu aveam copii. Mergeam la echitatie in zona Snagov si acolo mi-au placut padurea, aerul curat, linistea, pomii infloriti primavara. Am luat la picior stradutele si am descoperit terenuri de vanzare langa padure. Si eu, si sotul meu, Alex, am crescut la curte! Nu cunoastem copilarie mai frumoasa decat cocotati prin copaci, stand tolaniti in iarba, jucandu-ne pana tarziu pe-afara. Am cumparat terenul, apoi au venit copiii unul dupa altul”, ne-a povestit proaspata mamica.

Desi casa e aproape gata, lucrurile nu au mers tocmai snur. Iar asta pentru ca nici Mirela, nici sotul ei, amandoi cu programe incarcate si cu grija copiilor, nu au putut superviza lucrarile de constructie. In plus, cand au proiectat casa, nu aveau in plan decat doi mostenitori!

„Lucrurile au mers relativ greu, in sensul ca a durat vreo trei ani pana am ajuns la finisaje. O casa se construieste stand acolo, pe santier, langa oameni. Noi nu am stiut lucrurile acestea si am invatat din mers! Am avut si dificultati, dar acum suntem aproape de final. Fix cand a venit si al treilea copil! Era si timpul, pentru ca nu mai avem spatiu in actualul apartament! Bine, nici casa nu e prevazuta pentru trei copii, noi am conceput-o pentru doi copii, fiecare cu camera lui, insa acum ii vom culca pe cei mari impreuna”, a declarat, pentru Libertatea, Mirela Vaida.

Acum, in paralel cu cresterea bebelusului si a celorlalti doi prichindei, fosta vedeta TV e nevoita sa se ocupe de alegerea perdelelor, draperiilor, corpurilor de iluminat, mobilierelor cu printese si masinute, finisajelor pentru living.

„Abia asteptam sa ne mutam acolo, sa las copiii in voia lor, sa vina in casa doar pentru a manca si pentru a dormi, sa-si consume energia, sa creasca sanatosi! Avem o curte mare, in curs de amenajare, in care visam sa facem gratare si petreceri intre prieteni, ca tot suntem langa padure si nu ne aude nimeni”, a adaugat Mirela Vaida.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.