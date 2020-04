Anuntul ingrozitor facut de ministrul Nelu Tataru, ministrul Sanatatii Care sunt cele doua noi focare de coronavirus in Romania: „Ne gandim la…”

Vestile proaste nu se opresc! In plina pandemie de coronavirus, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru anunta ca ar putea fi declarate inca doua focare in doua orase de la noi din tara. Se pare ca este vorba de Constanta si Brasov.

In contextul pandemiei de coronavirus, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru a facut o precizare de ultim moment. Acesta este de parere ca noul coronavirus ar putea lovi grav alte doua orase, care ar putea fi declarate noi focare de Covid-19.

Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru a precizat in cadrul unei televiziuni ca focarele de coronavirus afecteaza, in prezent, cadrele medicale din Brasov si Constanta.

„Avand in vedere afluxul de persoane care vor veni, ne asteptam la o accelerare a acestui focar. Cele doua focare sunt, in general, in zonele medicale, dar exista o foarte mare probabilitate de extindere si la populatie. Caderea personalului medical inseamna efectiv o activitate limitata in acele zone si atunci trebuie luate masuri in consecinta” a explicat Nelu Tataru, ministrul Sanatatii, despre noile focare de coronavirus.

Un medic s-a sinucis dupa ce a aflat ca este infectat cu coronavirus

Pandemia de coronavirus lasa in urma, in fiecare zi, tragedii care socheaza. Una dintre tarile cele mai afectat de COVID-19 este Franta, iar numarul celor infectati creste ingrijorator. Sunt foarte multe decese si familii indoliate, iar presa internationala relateaza cazul medicului echipei franceze de fotbal Stade de Reims.

Bernard González, in varsta de 60 de ani, s-a sinucis duminica, dupa ce a aflat ca este infectat cu noul coronavirus. Vestea a indoliat fotbalul francez, potrivit informatiilor furnizate de ziarul Le Parisien. Medicul se afla acasa, acolo unde era izolat, impreuna cu sotia sa si, inainte de a recurge la acest gest extrem, a lasat o scrisoare in care a incercat sa explice legatura dintre virusul ucigas si moartea sa.

