La doar cateva ore dupa ce s-a aflat ca Petre Geambasu se afla internat in spital in stare grava, artistul a dezvaluit pe pagina sa de socializare cum se simte, cu adevarat.

Anuntul lui Petre Geambasu, de pe patul de spital: „Am intrat intr-o criza foarte puternica”

Tatal lui Calin Geambasu a ajuns la spital cu dureri crunte din cauza unei discopatii, iar mai multe publicatii au anuntat ca acesta ar fi in stare grava, iar sotia sa s-ar ruga pentru o minune. Din fericire, Petre Geambasu nu este in starea descrisa de unele publicatii, insa asteapta sa vada daca urmeaza sa fie supus unei interventii chirurgicale ori nu.

Pe pagina sa de Facebook, Petre Geambasu a scris ce i s-a intamplat in ultimele luni si cum au intervenit medicii pentru a-i ameliora durerile.

„Iata ca tabloidele noastre cele de toate zilele nu se dezmint si lanseaza "bombe" fara a se informa minim in legatura cu materialul ce urmeaza a-l prezenta in paginile revistelor lor. Iata de fapt cum stau lucrurile. Chiar in prima zi a lunii Octombrie am intrat intr-o criza foarte puternica de Discopatie (O boala mai veche a subsemnatulu) si m-am dus cu Salvarea la Spital unde mi s-a administrat o Perfuzie puternica care in cca. 3 ore m-a ameliorat substantial si m-am reintors la domiciliu pe picioare.

Am continuat sa iau timp de o saptamana antiinflamatoare puternice, exagerat, as putea spune: "dupa ureche". Mi-am revenit destul de bine, mi-am sustinut si cateva Evenimente prin tara. Intre timp am facut RMN ,urmand ca doctorii sa se pronunte in legatura cu eventualitatea interventiei chirurgicale. A trecut ceva timp si iata ca acum cca. 2 saptamani durerile au revenit mai puternice ca prima data.

Am ramas tintuit la pat cu dureri ingrozitoare fara sa mai am posibilitatea de a mai administra ANTIINFLAMATOARE, riscand probleme de ordin cardiologic Am tot asteptat ca sa treaca de la sine, ceea ce nu s-a intamplat iar Luni, adica ieri, m-am prezentat din nou la Spital ca sa mi se faca tratament sub observatie stricta. Deja sunt mai bine, ma pot deplasa si probabil ca in 2-3 zile voi reveni acasa urmand ca doctorii sa decida daca dupa Sarbatori se intervine chirurgical sau se recurge la alte metode: acupunctura, fizioterapie. Cam despre asta este vorba. Imi doresc, dar va doresc si Dvs. tuturor, sa avem SARBATORI FERICITE!”, este anuntul lui Petre Geambasu pe pagina sa de socializare.

