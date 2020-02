Anuntul oficial al autoritatilor romane despre epidemia de coronavirus (video)

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunţat că va iniţia, împreună cu Ministerul Sănătăţii, un proiect de OUG pentru combaterea şi prevenirea unor eventuale cazuri de infecţii cu noul coronavirus în ţara noastră.''Am convocat Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă dintr-un motiv foarte simplu - mâine va avea loc şedinţa pregătitoare pentru şedinţa Guvernului şi vrem să prezentăm ca şi co-iniţiatori un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru a veni în sprijinul eforturilor făcute de către MAI, MAE, Ministerul Sănătăţii în combaterea, prevenirea infecţiilor cu noul coronavirus'', a spus ministrul Vela.''Dacă aceste stocuri existau la MAI, MS, nu era necesară această şedinţă şi acest efort financiar. În context, am hotărât să fie achiziţionat, în regim de urgenţă, de către Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate, din subordinea Ministerului Finanţelor, în această situaţie de urgenţă - echipamente individuale de protecţie, camere de izolare cu presiune negativă, izolete cu presiune negativă pentru transport pe targă, seturi de suport cardiorespirator, substanţe pentru dezinfectare şi filtre pentru echipamente de izolare'', a adăugat ministrul.La rândul său, ministrul Sănătăţii, Victor Costache, a informat că în prezent la nivel mondial sunt peste 11.000 de cazuri confirmate de îmbolnăvire cu noul coronavirus, 250 de decese şi 20 de cazuri la nivelul UE.''Din aceste 20 de cazuri 7 sunt la nivelul Germaniei, 6 - în Franţa, 3 - în Italia şi câte unul în alte state din UE. Vestea bună este că niciun stat din jurul României nu are cazuri confirmate cu infecţie de coronavirus. Şi nici Rusia nu are niciun caz de infecţie cu coronavirus. La nivel naţional, după cum ştiţi, de această săptămână, Institutul Matei Balş are capacitatea de a diagnostica orice caz de coronavirus, iar începând de mâine două alte institute din ţară vor primi 100 de kituri de coronavirus, ne referim la Iaşi şi Cluj. Deci, în momentul de faţă, la nivel naţional avem 1.000 de asemenea kituri, deci suntem pregătiţi pentru a avea o capacitate bună de diagnostic. Evident, ulterior se vor achiziţiona şi alte kituri'', a precizat ministrul Costache.Sursa video: Facebook/ Marcel VelaSursa video: Facebook/ Ion Marcel Vela