Anuntul oficial al DIICOT despre numarul victimelor din Caracal. Ce a descoperit pana acum

Oficialii DIICOT au facut precizari, sambata, despre numarul victimelor lui Gheorghe Dinca, dupa ce in media au aparut informatii ”pe surse” ca in urma prelevarii de probe ADN s-ar fi descoperit ramasitele unei a 3-a victime.

Astfel, potrivit unui comunicat, in urma analizelor de laborator s-a constatat ca exista material genetic al unei singure persoane, respectiv Alexandra Macesanu.

”Precizam ca, in urma analizelor de laborator ale probelor ridicate, efectuate pana in prezent, a rezultat profilul genetic al unei SINGURE persoane, respectiv Macesanu Alexandra Mihaela, concluzie fundamentata stiintific pe compararea acestui profil genetic determinat cu profilul genetic determinat al parintilor Alexandrei.

Concluzia ne-a fost comunicata aseara, 2 august, de catre reprezentanti ai INML, urmand ca astazi sa ne fie transmis si raportul specialistilor continand aceleasi date.” - au anuntat cei de la DIICOT.

Concluzia expertizei nu este o informatie confidentiala in cadrul urmaririi penale, ci este o informatie de interes public, care trebuia comunicata familiei, fapt pentru care, familia victimei a fost de indata si neintarziat anuntata, ”din respect si compasiune fata de suferinta pe care o resimte, avand in vedere si solicitarea acesteia in acelasi sens, respectiv de a nu lua cunostinta din alte surse de informare”, mai spun procurorii.

Gheorghe Dinca a recunoscut, la audieri, ca a ucis-o pe Alexandra Macesanu, de 15 ani, pe data de 25 iulie, in jurul orei 12,00, atunci cand a surprins-o cu telefonul in mana sunand la 112, si ulterior i-a incinerat corpul.

De asemenea, el sustine ca a ucis-o si pe cea de-a doua fata, Luiza Melencu, de 18 ani, insa anchetatorii nu au reusit sa afle de la el unde i-a aruncat corpul.

