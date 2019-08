Anuntul prefectului Marian Serbescu! Toate scolile din judetul Iasi sunt verificate

Marian Serbescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prefectul judetului Iasi, Marian Serbescu, a postat pe o retea de socializare, o postare prin care anunta ca prin ordinul prefectului, au fost constituite trei comisii mixte care si-au inceput verificarea pe data de 9 august si o vor termina pe data de 2 septembrie. Comisiile mixte verifica toate unitatile scolare de pe raza judetului Iasi: '' Unitatile de invatamant de pe raza judetului Iasi sunt verificate cu privire la modul de pregatire a noului an scolar. Prin ordin al prefectului au fost constituite trei comisii mixte care si-au inceput activitatea in data de 9 august si urmeaza sa finalizeze verificarile in data de 2 septembrie. Comisiile mixte sunt formate din reprezentanti ai I ...