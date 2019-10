Anuntul Pro TV dupa postarea controversata facuta de Dana Budeanu

Pro TV a anuntat ca a incheiat colaborarea cu Dana Budeanu. Anuntul vine dupa postarea controversata pe care aceasta a facut-o pe contul sau de socializare.

Pe pagina de Facebook a emisiunii Vorbeste lumea a fost anuntata incetarea colaborarii dintre Pro TV si Dana Budeanu. Aceasta avea o rubrica la TV in cadrul careia comenta tinutele purtate de vedetele din showbiz-ul romanesc.

„Incepand cu data de 30 octombrie 2019, colaborarea noastra cu Dana Budeanu a incetat. PRO TV este liderul televiziunilor din Romania si a sustinut dintotdeauna cauze care au adus schimbari reale in vietile oamenilor, fie ca vorbim despre lupta impotriva cancerului, sprijinirea copiilor abandonati sau protectia mediului inconjurator. PRO TV inspira romanii sa fie mai buni prin divertisment de calitate, informatie si ne dorim ca valorile pe care le promovam, printre care se afla onestitatea, responsabilitatea, pozitivitatea sa se reflecte si in actiunile partenerilor nostri”, se arata in comunicatul postat in mediul online.

Anuntul vine dupa ce, in urma cu cateva zile, Dana Budeanu a facut o postare in mediul online referitoare la primul spital privat de oncologie pentru copii.

Ulterior, postarea, care lua in derizoriu initiativa asociatiei Daruieste viata, a fost distribuita de pe un cont al primarului Capitalei, Gabriela Firea, altul decat cel oficial, de aici iscandu-se un mare scandal.

