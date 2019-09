Anuntul Romaniei la Summitul ONU! Ne vom alatura unor initiative concrete de lupta impotriva... 

Ramona Nicole Manescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul de Externe Ramona Manescu a participat, luni, la deschiderea primului Summit ONU privind Actiunea Climatica. Potrivit unui comunicat de presa, Romania si-a anuntat intentia de a se alatura unor initiative concrete de lupta impotriva efectelor schimbarilor climatice. Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu: Sunt convins ca Rusia si Ucraina o sa traiasca in pace in viitor „Ministrul afacerilor externe, Ramona-Nicole Manescu, a participat, la 23 septembrie 2019, la deschiderea oficiala a primului Summit ONU privind Actiunea Climatica, eveniment care aduce in atentie nevoia pentru urgentarea eforturilor ce vizeaza limitarea efectelor schimbarilor climatice la nivel global. Secretar ...