Anuntul Simonei Halep, dupa eliminarea de la Turneul Campioanelor: "Am nevoie de o vacanta pentru a uita de tot"

"Cad în bucăți, am dureri peste tot. Dar e normal, am fost accidentată în Asia. Apoi nu am putut juca deloc. Cât am fost acasă chiar nu m-am putut mișca. De aceea mă bucur că am putut să joc aceste trei meciuri tari la cel mai înalt nivel.



Sunt mândră de felul în care am răspuns la munca de săptămâna aceasta și cea trecută. Am nevoie de o vacanță pentru a uita de tot, apoi voi fi gata pentru extrasezon și pentru pregătire", a declarat Simona Halep, potrivit Gazetei.