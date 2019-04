ANUNTURI de SPECTACOL in Platoul BZI LIVE! Beatrice Rancea, managerul Operei Nationale Romane din Iasi a prezentat detalii in AVANPREMIERA - GALERIE FOTO, VIDEO 

Beatrice Rancea BZI LIVE 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Luni, 22 aprile 2019, cu începere de la ora 15.00 in lumina reflectoarelor Studioului BZI LIVE a fost invitata Beatrice Rancea - managerul Operei Nationale Romane - ONRI din Iasi • Revenita, la inceputul anului trecut, la conducerea celebrei institutii iesene dupa o experienta manageriala similara in Capitala, Rancea a reliefat si prezentat aspecte, in AVANPREMIERA, legate de spectacolele, premierele si proiectele derulate in acest interval, finalul Stagiunii curente dar si despre pregatirea celei viitoare anume 2019 - 2020 • Pe de alta parte, colaborarile cu diversi artisti din tara si strainatate, planuri si actiuni de promovare ale Operei, debutul a nunerosi tineri ...