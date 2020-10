Apa descoperita de NASA pe Luna ar putea susține o baza lunara

După ce a scăpat în urmă cu câteva momente tentante dezvăluiri despre o „nouă descoperire interesantă despre Lună”, agenția spațială americană a arătat dovezi concludente ale existențe apei pe singurul nostru satelit natural, transmite BBC. Această „detectare fără echivoc a apei moleculare” va spori speranțele NASA de a stabili o bază lunară. Scopul este de […] The post Apa descoperită de NASA pe Lună ar putea susține o bază lunară appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.