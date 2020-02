APADOR-CH cere Avocatului Poporului sa atace la CCR opt din cele 25 de ordonante: Inclusiv cele pe sanatate si anticipate

Asociatia Pentru Apararea Drepturilor Omului in Romania - Comitetul Helsinki (APADOR-CH) a cerut Avocatului Poporului sa atace la CCR opt din cele 25 de ordonante adoptate de Guvernul Orban in ultima sedinta inaintea demiterii, printre acestea aflandu-se cele referitoare la reforma in domeniul sanatatii, alegerile anticipate, circulatia pe drumurile publice si reorganizarea activitatii ANAF.