Apar detalii despre fata agresata de iubit. Acesta intentiona sa o ucida si apoi sa se sinucida

Scene dramatice la doi pasi de o scoala din Arges: un individ de 34 de ani, suparat ca fosta iubita, acum eleva in clasa a 12-a, l-a parasit si nu vrea sa se intoarca la el, a pandit-o cu masina si a incercat sa o rapeasca. A agresat-o si a bagat-o cu forta intr-o duba. Numai printr-o sansa uriasa, fata, care s-a aparat cu inversunare, a reusit sa scape. E convinsa ca fostul partener voia sa o ucida, apoi sa-si ia viata. O camera de supraveghere a surprins momentul in care barbatul o urca pe fata in duba,pe podul pe care adolescenta ajungea la scoala. O femeie care locuieste la capatul podului i-a auzit tipetele si a intervenit imediat. Pur si simplu a sarit in masina dupa fata. Printr-o mare sansa, tocmai atu ...