Apar noi detalii despre atentatul de la Paris

Barbatul care a ucis joi cu cutitul patru functionari de la Prefectura Politiei din Paris a avut „un comportament neobisnuit si agitat" al sotului, a declarat sotia acastuia. Aceasta se afla in custodia politiei si a fost audiata de anchetatorii brigazii de combatere a criminalitatii. In urma perchizitiilor facute joi la domiciliul cuplului. in Gonesse, regiunea pariziana, nu au dezvaluit elemente care sa acrediteze ipoteza unei radicalizari violente a acestui barbat, agent administrativ de 45 de ani, lichidat de un politist. Criminalul s-a convertit la islam in urma cu 18 luni, a precizat o sursa apropiata dosarului. Joi, la pranz, acest barbat nascut in Martinica (Antilele franceze) a atacat ...