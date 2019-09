Apar noi detalii din inchisoare despre Gheorghe Dinca. Acesta are foarte multe cereri bizare

Gheorghe Dinca 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Comportamentul oscilant al criminalului Gheorghe Dinca devine tot mai evident in inchisoare. Acum, el refuza sa isi vada si propria familie. Nu este prima data cand Dinca are solicitari bizare. Nu cu mult timp in urma el a solicita sa fie mutat singur in celula. Cererea lui a fost insa respinsa pentru ca exista temerea ca Dinca ar putea incerca sa-si ia viata. Mai mult, Gheorghe Dinca si-a schimbat atitudinea si fata de anchetatori. Daca la inceput parea dispus sa ofere detalii despre atrocitatile comise, in ultima perioada a devenit mult mai reticent. Matusa Luizei Melencu despre refuzul surorii sale de a i se recolta probe ADN: "In prima faza a determinat-o sa refuze pentru ca cei ...