Aparat care depisteaza prezenta substantelor interzise, in randul participantilor la trafic tulceni (galerie foto)

În urma analizei care a vizat evoluţiei dinamicii accidentelor rutiere întocmite la nivelul județului Tulcea a relevat faptul că în perioada 01.01-30.06.2019, pe drumurile publice deschise circulaţiei publice din județ, s-au produs 26 accidente rutiere grave (+1 faţă de perioada anterioară a anului 2018), în care 8 persoane au decedat (+2 faţă de perioada anterioară a anului 2018), 23 persoane au suferit vătămări corporale grave (+4 faţă de perioada anterioară 2018) și 8 persoane au suferit vătămări corporale ușoare , la fel ca în aceeași perioadă a anului 2018.Una din cauzele principale cauze generatoare de accidente rutiere este ,,Conducerea sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor interzise”, cu precădere în timpul nopții, ocazie cu care au fost înregistrate: 2 accidente rutiere grave (-2), în care 3 persoane au decedat (+1) , 1 persoană a suferit vătămări corporale grave (-1).Pentru creșterea eficienței activităților desfășurate pe linia combaterii conducerii pe drumurile publice a autovehiculelor de către persoane aflate sub influența băuturilor alcoolice și a substanțelor psihoactive, Poliția Română a achiziționat și distribuit în teritoriu Aparate pentru determinarea în salivă a substanțelor stupefiante, Analizor Drug Test Dräger 5000.Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea a intrat, recent, în posesia unui astfel de dispozitiv.Sistemul de testare este destinat identificării simultane, cantitative, ) în probele de salivă umană a următorilor 8 analiți: (amfetamină, benzodiapezină, cocaină, chetamină, metadonă, metamfetamină, opiu, canabis și tetrahidrocanabinol).Kit-ul de testare Dräger Drug Test 5000, este de unică folosință și poate fi folosit doar pentru colectarea și analizarea unei sinugre probe.Durata unei testări durează în funcție de kit-ul de testare între 4, 15 min și 8,30 min.La data de 19 iulie a.c., în intervalul 10.00 – 12.00, polițiștii Serviciului Rutier Tulcea au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea conducerii pe drumurile publice a autovehiculelor de către persoane aflate sub influența substanțelor interzise, pe raza municipiului Tulcea.În cadrul acțiunii, polițiștii tulceni au verificat în trafic, mai mulți conducători auto, pentru depistarea prezenței alcoolului sau a substanțelor psihoactive în corpul acestora, rezultatul fiind negativ în toate cazurile.Astfel de acțiuni vor continua pe parcursul întregului sfârșit de săptămână, cu precădere în zonele de risc.Pentru evitarea evenimentelor rutiere datorate consumului de alcool și a substanțelor interzise, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Tulcea recomandă conducătorilor auto:– De cele mai multe ori, conducătorii auto aflaţi sub influenţa alcoolului sau a substanțelor psihoactive comit frecvente încălcări ale normelor de circulaţie, conduc cu viteză excesivă, se angajează în depăşiri neregulamentare sau execută în mod periculos virajele.– Consumul de alcool sau de substanțe interzise este incompatibil cu conducerea autovehiculelor, pe lângă faptul că este interzis de lege, constituie un important factor de risc pentru şofer, pasageri şi ceilalţi participanţi la trafic crescând şansele de implicare într-un accident rutier.– Nu vă urcaţi la volan, dacă aţi consumat băuturi alcoolice sau substanțe psihoactive!– Alcoolul sau drogurile afectează claritatea vederii, judecata, timpul de reacţie, echilibrul şi capacitatea de a vorbi. Când aceste funcţii sunt afectate, probabilitatea unui accident creşte.- Legea pedepseşte aspru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul după ce şoferul acestuia a consumat băuturi alcoolice sau substanțe interzise, iar concentraţia de alcool în sânge depăşeşte limita legală!- Astfel, legea prevede o pedeapsă cu închisoare de la 1 la 5 ani pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge sau se află sub influența unor substanțe psihoactive!Sursă foto: Poliţia Română