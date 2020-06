Aparatele de plasma pentru COVID, retrase de donator din spitale. Firma acuza Ministerul Sanatații de indolența

Aparatele pentru transferul de plasmă în cazul pacienților cu forme grave de COVID-19 au fost retrase din spitalele și centrele de transfuzie din trei județe. Compania care a donat echipamentele spune că a luat decizia din cauza indiferenței de care a dat dovadă Ministerul Sănătății. Firma acuză statul că nu și-a respectat angajamentul de a […] The post Aparatele de plasmă pentru COVID, retrase de donator din spitale. Firma acuză Ministerul Sănătății de indolență appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.