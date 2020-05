Aparatul de recoltare a plasmei de la pacientii vindecati de Covid-19 din Neamț ar putea fi pus in functiune la inceputul saptamanii viitoare

Aparatul de recoltare a plasmei de la pacienţii vindecaţi de Covid-19, care a fost donat judeţului Neamţ, ar putea fi pus în funcţiune la începutul săptămânii viitoare, a declarat, pentru AGERPRES, Florin Hozoc, reprezentantul firmei care a făcut donaţia.

Hozoc a precizat că a participat, joi, la o întâlnire cu ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, iar acesta a solicitat conducerii Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională să facă toate diligenţele pentru a pune aparatul în funcţiune."Cred că de luni, toate cele 18 aparate - inclusiv cel de la Neamţ - vor fi funcţionale şi se vor apuca să colecteze plasmă. Întâlnirea de la Ministerul Sănătăţii a fost solicitată şi aranjată de deputatul Mugur Cozmanciuc, care a vrut să se asigure că lucrurile intră în normal şi la Neamţ. Ministrul Nelu Tătaru a dat dispoziţie şefei Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională - care este coordonatorul tuturor centrelor de transfuzie - să ia toate măsurile necesare ca şi la Neamţ să înceapă colectarea de plasmă cât mai curând, la centrul de transfuzie", a declarat, pentru AGERPRES, Florin Hozoc.El a adăugat că, deşi a donat aparatul de 10 zile, acesta nu a fost pus în funcţiune din cauza directoarei Centrului de transfuzie din Piatra-Neamţ, care a refuzat fără a invoca motive plauzibile."Am simţit că o anumită persoană, total nepricepută şi, după părerea mea, şi rău intenţionată, şi mă refer la directoarea Centrului de transfuzie Piatra-Neamţ, s-a opus. Întâi s-a opus şi apoi a căutat motivele pe care să le invoce public. De fiecare dată invoca alte motive. Eu demontam motivele, iar a doua zi revenea cu declaraţii şi spunea altceva. Iar toate astea arată că nu a vrut", a adăugat Florin Hozoc.La rândul său, preşedintele PNL Neamţ, deputatul Mugur Cozmanciuc, a subliniat că punerea în funcţiune a aparatului nu a fost blocată politic, de liberali, aşa cum s-a vehiculat în spaţiul public."Au apărut în spaţiul public dezinformări că PNL blochează acest proiect. Nu este adevărat! Noi, liberalii, nu ne vom opune niciunei persoane, vreunui om de afaceri sau alte entităţi care vin cu proiecte care aduc beneficii cetăţenilor şi, în mod special, nemţenilor. Drept dovadă că acţionăm în interesul cetăţenilor este şi întâlnirea pe care am avut-o astăzi cu ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru", a declarat deputatul Mugur Cozmanciuc.Pe de altă parte, Florin Hozoc a adăugat că procedura de vindecare a bolnavilor cu plasmă de la pacienţi vindecaţi este veche de 40 de ani, dar în România abia a început în urmă cu o săptămână."În România procedura nu este cunoscută, deşi aparatele de plasmafereză s-au inventat acum 40 de ani. Iar noi de o săptămână am făcut prima colectare de plasmă cu plasmafereză. Avem o premieră în România, dar la 40 de ani de la inventarea acestui echipament. Este ruşinos", a mai precizat Florin Hozoc.În urmă cu 10 zile, Florin Hozoc - reprezentantul unei companii care importă plasmafereze, a donat un aparat şi Centrului de recoltare a sângelui din Piatra-Neamţ, oraş din care este originar.Conducerea centrului a refuzat în mod repetat recepţionarea şi punerea în funcţiune a acestuia pe motiv că nu are documente de la forul ierarhic superior prin care să fie obligată.Din acest motiv, aparatul a fost depozitat într-un spaţiu al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ.