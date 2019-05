Aparitie de zile mari la inmormantarea lui Razvan Ciobanu. Mircea Solcanu l-a condus pe ultimul drum pe creator

rita muresan si mircea solcanu

Una dintre cele mai neasteptate aparitii la inmormantarea lui Razvan Ciobanu a fost cea a fostului prezentator de televiziune Mircea Solcanu.

Mircea Solcanu, unul dintre cei mai de succes prezentatori de televiziune ai anilor trecuti, a fost prezent la inmormantarea designerului Razvan Ciobanu. Mircea Solcanu, care s-a retras din lumina reflectoarelor si a preferat discretia in ceea ce priveste viata sa, a adus o coroana de flori albe la mormantului luiRazvan Ciobanu.

Mircea Solcanu a sositr la biserica unde a avut loc slujba de inmormantare, in acelasi timp cu creatoarea de moda Rita Muresan, pe chipul careia se citea durerea pierderii bunului ei prieten Razvan Ciobanu. Rita Muresan a adus o coroana de flori rotii ca ultimul omagiu pentru Razvan Ciobanu.

Designerul Razvan Ciobanu a murit duminica noaptea intr-un accident rutier produs in localitatea Sacele din judetul Constanta. Masina in care a murit designerul Razvan Ciobanu nu se afla in proprietatea creatorului de moda. Surse din randul anchetatorilor au precizat pentru Libertatea ca autoturismul apartine unei femei care, cel mai probabil, i-o imprumutase. Trupul neinsufletit al lui Razvan Ciobanu a fost depus marti la capela cimitirului Progresul din Bucuresti. Inmormantarea are loc joi.

