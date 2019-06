Apavital investeste 200.000 de euro in bocanci si salopete

apavital google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada urmatoare, pe data de 11 iunie, Apavital SA, societatea de apa-canal, organizeaza o licitatie pentru achizitionarea unor echipamente de protectie pentru personalul angajat. Prevederea bugetara a procedurii este de 1.025.000 lei, fara TVA, aproape 200.000 euro. Pe lista de produse necesare se afla antifoane externe, bocanci automatisti, bocanci cu bombeu metalic si talpa termorezistenta pentru asfaltatori, cizme pantalon, centura lombara, semimasca cu doua filtre, caciuli de iarna, costum impermeabil, jacheta matlasata cu gluga si benzi reflectorizante, manusi imblanite, manusi antichimice etc. Vezi si: Tranzactie imobiliara record in mijlocul Iasului: se vinde un teren in valoare de peste 4 mili ...