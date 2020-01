Ape agitate in USR-PLUS: Uniunea ar vrea sa propuna un raport de 3 la 1 pentru listele comune de candidați

Filialele USR și PLUS din teritoriu discută în această perioadă despre modalitatea de reprezentare pe listele comune a candidaților pentru alegerile locale. Printre variantele prezentate este ca în unele cazuri ponderea candidaților comuni pentru funcțiile de consilieri să fie 3 la 1 în favoarea USR.

"Nu este nicio decizie. Suntem la un team building. Sunt discuții și se pun idei pe masă. Asta este una din hot-topics-urile din perioada asta în USR și la PLUS, cum facem listele. Se pun opțiuni pe masă. Nu este o întâlnire a unui for statutar. (...) Discuțiile diferă de la filială la filială. Aici ne-am strâns din toată țara. Stadiul discuțiilor cu PLUS pe candidaturile la locale din partea Alianței sunt foarte diferite de la județ la județ. Sunt unii care sunt foarte avansați. Aproape că au închis discuțiile și și-au găsit ei calea. Ăsta este lucrul cel mai bun, așa preferăm să se întâmple. Sunt unii care nu au început, alții care s-au blocat", a declarat, sâmbătă, pentru MEDIAFAX, Ionuț Moșteanu, purtătorul de cuvânt al Alianței USR-PLUS.

El a adăugat că până la sfârșitul lui februarie alianța USR-PLUS va găsi o variantă pentru alegerea candidaților la locale.

Potrivit lui Ionuț Moșteanu, cele mai multe cazuri sunt atunci când părțile cad de acord asupra unui candidat care este recunoscut ca fiind cea mai bună variantă să deschidă o listă de consilieri locali sau județeni.

De asemenea, sunt luate în discuție variante în care ponderea de reprezentare pe listele candidaților comuni pentru funcțiile de consilieri locali și județeni să fie 3 la 1 în favoarea USR în unele cazuri, în funcție de intenția de vot din regiune.

Moșteanu a precizat că intenția de vot pentru PLUS este mai mare în București și în Transilvania decât în Sudul țării.

"Noi am încurajat filialele să se înțeleagă. Dacă nu se înțeleg, vom stabili ceva în Birourile Naționale Reunite", a spus deputatul USR.

Luni va avea loc o ședință a Birourilor Naționale Reunite în care alianța ar putea lua decizii privind reprezentarea partidelor pe listele comune la alegerile locale din vară.

USR București îl susține pe Nicușor Dan pentru Primăria Capitalei, în timp ce PLUS pe Vlad Voiculescu. Candidatul comun al Alianței USR-PLUS încă nu a fost stabilit.

Neînțelegeri în alianță au fost și la alegerile europarlamentare. În februarie 2019, existau nemulțumiri ale membrilor USR cu privire la candidaturile la europarlamentare alături de PLUS.