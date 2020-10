Apel disperat al unor medici romani pentru scoaterea unor medicamente nocive din tratamentul anti-COVID

Doi medici români cer imperativ eliminarea a două medicamente din protocolul de tratament împotriva COVID, din cauza efectelor adverse foarte puternice. Conf. dr. Ionuț Nistor și prof. dr. Cristian Băicuș au analizat mai multe studii internaționale efectuate pe hidroxiclorochină și Lopinavir/ Ritonavir și susțin că acestea nu au ”beneficii dovedite” și prezintă ”risc asociat prezenței […] The post Apel disperat al unor medici români pentru scoaterea unor medicamente nocive din tratamentul anti-COVID appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.