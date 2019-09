Apel la 112 facut de o femeie dupa ce a fost batuta de soferul unui microbuz: Cum reactioneaza operatorul de la serviciul de urgenta: ''Vorbiti ca... Trazni-v-ar!''- VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inca un caz care socheaza Romania! Femeia este tratata cu rasism la serviciul de urgenta 112. Operatorul STS arata inca o data ca sistemul are carente extrem de grave, o jigneste pe femeia care cere ajutorul, o face nebuna si ''ciora'' . Mai mult decat atat, operatoarea 112 incheie discutia cu exprersia ''Trazni-v-ar! Du-te drecu!". Intreaga scena s-a petrecut pe data de 25 aprilie 2019, unde tanara in varsta de 25 de ani a sunat la serviciul de urgenbta 112 spunand ca este batuta in autogara din Zalau de catre un sofer de micrbouz. Cazul a devenit extrem de mediatizat, dupa ce unul dintre calatorii din microbuz a filmat incidentul si l-a postat pe internet. Florica Moldovan a sunat la 112, dar nu a p ...