Apel la donatori! Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanta anunta intervalul orar cand se poate dona sange sambata

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța roagă persoanele care doresc sa doneze sânge, dar nu o pot face în zilele lucrătoare, să se prezinte sâmbătă 23.05.2020 în intervalul 09:00-13:00.

Solicitarile de sânge si componente sanguine ale spitalelor din judet si din Bucuresti sunt in crestere, dar numarul donatorilor se mentine in aceasta perioada la un nivel insuficient, comparativ cu cererile.

Pacienți cu boli grave, copii si adulti, au nevoie de tratament transfuzional; fara ajutorul donatorilor de sange, nu li se poate asigura acest tratament.

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Cta dispune de toate materialele necesare activitatii medicale, echipa depune eforturi lucrand in week-end-uri, dar fara contributia dumneavoastra, a oamenilor sanatosi dornici sa ajute donand sange, eforturile noastre nu isi ating obiectivul.