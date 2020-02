Apel pentru libertatea lui Asli Erdogan. Cum povestea aceasta despre tortura si frica din Turcia, intr-un interviu Ziare.com

Intr-un mesaj trimis catre prim-ministrul turc Recep Tayyip Erdogan si Abdulhamit Gul, ministrul turc al Justitiei, PEN Romania cere retragerea condamnarii la inchisoare a scriitoarei turce Asli Erdogan, voce critica a regimului autoritar instaurat la Ankara. In prezent in exil, aceasta a fost in trecut incarcerata si torturata, experienta despre care a povestit intr-un tulburator interviu acordat Ziare.com.