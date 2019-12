Apel umanitar: Iuliana, o tanara din Navodari, se lupta cu cancerul, la varsta frageda de 20 de ani. Are nevoie de ajutorul nostru

Iuliana Vasilache, în vârstă de 20 de ani, este din Năvodari, județul Constanța și este studentă a Facultății de Comunicare și Relații Publice, din cadrul SNSPA, București. Tânăra este diagnosticată cu cancer la rinichi și metastaze la plămâni. Trebuie să efectueze tratamente la clinica Medicana International Istanbul, în valoare de 14.300€. Asociația “Speranța pentru România” a preluat cazul ei, iar pe site-ul lor se pot face donații.„Sunt Iuliana, am doar 20 de ani și îndrăznesc să va cer ajutorul. În urma cu doi ani, chiar înainte cu câteva luni să termin clasa a XII-a, m-am simțit foarte rău, aveam o slăbiciune iar părinții mei m-au dus la medic. Niciodată înainte nu mi-a trecut prin minte că eu voi fi internată, că voi avea dureri, că voi trece prin operații… orice tânăr își face planuri de viitor mărețe. Din păcate, după mai multe analize, am fost diagnosticată cu o boală cruntă, o boală pe care ți-e frică să o rostești, o boală pe care nu ți-ai dori să o aibă nici chiar dușmanii tăi. În luna Februarie a anului 2018 a început cea mai neagră perioadă din viața mea, mi s-a descoperit o tumoare la rinichi. Atunci am început un tratament complex împotriva acestei boli și am trecut și printr-o operație extrem de complicată și dureroasă, mi s-a extirpat un rinichi cu tot cu acea tumoare de 2 kg. În tot acest timp, am continuat școala și am reușit, printre tratamente, printre spitalizări, să termin Liceul George Călinescu din Constanța. Deoarece am învățat foarte bine, am aplicat la facultate și am reușit să obțin un loc bugetar la Facultatea SNSPA din București iar primul an l-am terminat cu brio. Din păcate, corpul meu a devenit tot mai slab, lupta mea pentru viață a devenit mai crâncenă și am fost nevoită să întrerup facultatea.În luna Martie a anului 2019, dupa un CT și un RMN pe care l-am efectuat în Turcia , mi s-au descoperit metastaze. Cancerul se răspândise in corp. Mi s-au descoperit metastaze la plămâni, la ficat și la oase. Din nou a trebuit să încep un tratament de imunoterapie, care din fericire a fost sponsorizat de CAS, deci nu am plătit nimic pentru el. În tot acest timp am făcut CT-uri și RMN-uri, unde s-a observat că boala avansa și era într-o progresie continuă. În luna Septembrie, pe baza rezultatelor, am oprit tratamentul și am apelat la o clinică de specialitate din Turcia, de unde am primit răspuns pozitiv. Din luna Septembrie am venit în Turcia, la Clinica Medicana International Istanbul unde mi s-a luat biopsie iar pe baza acestei analize, urmez un tratament. În 6 Noiembrie am început un tratament cu radioterapie țintită, un tratament specific unui anumit tip de celule iar de curând am început și un tratament de imunoterapie.Încă nu se vad rezultatele acestui tratament dar îmi doresc din toată inima să ma fac sănătoasă și să uit de această boală cumplită. Periodic sunt lăsată acasă pentru câteva zile, dar, din păcate, starea mea de sănătate este încă foarte precară. Am grețuri, stări de vomă și dureri foarte mari, pe care reușesc să le mai acopăr cu calmante.Costul tratamentului pe care îl efectuez în Turcia se ridică la o suma colosală, o sumă pe care familia mea niciodată nu vor putea să o acopere. O parte din bani am plătit, deoarece oameni buni la inimă au fost alături de mine, dar încă nu avem toți banii. Apelez pe această cale la voi, oameni frumoși, voi sunteți ultima mea speranță, și vă rog, ajutați-mă să mă fac sănătoasă! Ajutați-mă să pot depăși acest coșmar și să mă întorc la facultate! Numai Dumnezeu știe cât îmi doresc acest lucru… Orice ajutor, din partea voastră, pentru mine va însemna viață!”, povestește Iuliana.Sursă foto: Facebook.com/ O șansă la viață pentru Iuliana