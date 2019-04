Apel umanitar: Liliana Lica, asistenta medicala de la Baby Genius, are nevoie de noi

Lilian Lică, asistenta medicală de la, traversează un moment dificil din viața ei. Apropiată de copii, ea însăși mama unui băiat în pragul finalizării liceului, mereu cu zâmbetul pe buze, gata să ajute pe oricine. Acum are nevoie de ajutorul nostru, al tuturor. Am certitudinea că se va face bine cu dramul nostru de dragoste!„Buna prieteni, nici nu stiu cum să încep. Nu am cerut ajutorul vostru niciodată, dar acum il cer cu disperare. Verișoara mea are nevoie de noi, de noi toț. Lică Liliana a fost depistată cu cancer metastazic de gradul 4 în luna ianuarie 2019 «carcinom mamar invaziv, cu metastaze pe ficat splină și pe coloană zona Inel3». Tratament în țară nu există ,singura soluție a rămas la o clinică din Turcia din Istanbul Kemo Termi, se numește cu care am și luat legătura. Aceștia ne-au spus că ne pot ajuta deoarece ei au unele proceduri pe care nu le fac in alte spitale iar rata lor de reușită este de 80% la pacienți descoperiți cu cancer metastazic de gradul 4. Ca să ne deplasăm la acest spital costurile sunt destul de mari, iar familia nu poate suporta cheltuielile necesare tratamentului. Tratamentul se întinde pe o perioadă de cel puțin 3 luni a câte 9 cure adică 3 cure pe lună. Prețul unei cure este de 12.000 de euro iar un total ar fi de 108.000 euro pentru 3 luni. Toate plățile se fac înainte sau în prima zi a programării la inceperea tratamentului .S-au făcut trei ședințe de chimioterapie in România la Spitalul militar din București ,,Carol Davila,Nu au dat rezultate....Boala este avansată și nimeni din România nu-i dă nici o șansă de aceea vrem să încercăm la clinica din Turcia.“, a fost postat mesajul pe facebook.