Apel umanitar: O fetita din Constanta are nevoie de noi! Cum o putem ajuta

Ivan Anastasia Rasia este o fetiță din Constanța în vârstă de doi ani și suferă de o bolă foarte gravă: Paralizie cerebrala dischinetica, tulburări în dezvoltare specifice mixte, modificări imagistice cerebrale – encefalomacie multichistica fronto-parietala dreatpa și stânga, angiomatoza leptomeningeala aspect irm cerebral, incontinentia pigmenti și cataracta congenitală.Anastasia are nevoie de un nou transplant de celule stem. Are mare nevoie de fonduri pentru acoperirea costului transplantului de celule stem, care se va efectua în Turcia, la Liv Hospital.Deasemenea, are nevoie de fiecare dintre noi. Suma necesara este de 16445 Euro.Operatia și tratamentul se vor efectua la Liv Hospital, Turcia.Donații se pot face în conturile bancare de mai jos, deschise pe numele asociației umanitare SPRO (Speranța pentru România).CUI: 41026636IN LEI: RO16RNCB0015163548220001IN EURO: RO59RNCB0015163548220003COD SWIFT: RNCBROBUIN LEI: RO90BTRLRONCRT0502381601IN EURO: RO40BTRLEURCRT0502381601COD SWIFT: BTRLRO22IN LEI: RO61INGB0000999909241779IN EURO: RO84INGB0000999909241850COD SWIFT: INGBROBULEI: RO34BRDE020SV83172010200EUR: RO17BRDE020SV83172350200USD: RO09BRDE020SV83172510200COD SWIFT: BRDEROBULEI: RO79RZBR0000060021092494EUR: RO83RZBR0000060021092519COD SWIFT: RZBRROBULEI: RO17CECEB00030RON0604187EUR: RO53CECEB000C1EUR0604211COD SWIFT: CECEROBU