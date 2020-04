Apel umanitar pentru eliberarea imigranților in SUA! Persoanele aflate in detenție sunt expuse raspandirii rapide a infecției cu SARS-CoV-2

Persoanele aflate în detenția serviciilor de imigrare din SUA (ICE) sunt expuse unor consecințe grave rezultate din răspândirea rapidă a infecției cu coronavirus 2 (SARS-CoV-2) și acces inadecvat la îngrijiri medicale. Această situație reprezintă un imperativ moral și de sănătate publică care impune o acțiune rapidă a Departamentului pentru Securitatea Internă a SUA (DHS) scrie, The post Apel umanitar pentru eliberarea imigranților în SUA! Persoanele aflate în detenție sunt expuse răspândirii rapide a infecției cu SARS-CoV-2 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.