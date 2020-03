Apel umanitar pentru un copilaș de doar 8 ani din Florești, care sufera de o tumoare pe creier

Antal Alexandru

„Sunt Alexandru, sunt din Floresti, jud. Cluj, am doar 8 anisori si sufar de mai multe boli. La o varsta foarte frageda, cand aveam doar 4 anisori, pe cand trebuia sa fiu un baietel sanatos si sa frecventez gradinita, a trebuit sa trec prin prima operatie din lungul sir care de abia atunci incepea. Am fost diagnosticat cu Astrocitom pilocitic si am avut nevoie urgenta de o operatie pe creier de indepartare a tumorii. In urma acestei operatii, boala a intrat in remisie si timp de trei ani de zile, nu am mai facut decat controale”.

Asociația SPERANȚA PENTRU ROMÂNIA a lansat o campanie de strangere de fonduri pentru Alexandru Antal.

El a fost diagnosticat cu mai multe boli, extrem de grave si are nevoie de sprijinul nostru financiar pentru a putea sa aiba o viata cat mai aproape de normal.

Implica-te si tu pentru Alexandru si SALVEAZA-I viata!

Campanie incepută la: 28 Ianuarie 2020

Nume si prenume: Antal Alexandru

Localitatea: Floresti, jud. Cluj

Varsta: 8 ani

Diagnostic: Astrocitom pilocitic (tumoare pe creier), Parapareza a membrelor inferioare, Boala Cacchi Ricci, Hidrocefalee

Nevoi concrete: Fonduri pentru acoperirea cheltuielilor tratamentului de radioterapie cu protoni, care se va efectua in strainatate.

Suma necesara: 28600 Euro.

Au mai rămas doar 85 de zile, iar suma strânsă până acum este de 9.341 euro.

Alexandru Antal are nevoie de ajutorul TĂU!

„Din pacate, la varsta de 7 ani, am avut nevoie de alte operatii, boala recidivase si am fost diagnosticat si cu Hidrocefalee, din cauza careia, toata viata va trebuie sa port un furtunas care imi coboara din cap pana in abdomen pentru a putea elimina lichidul cefalorahidian. In total am trecut prin 10 operatii foarte grele si dureroase pentru mine cat si pentru familia mea.

Si parca acest lucru nu a fost indeajuns pentru viata mea, dupa ultima operatie pe coloana in noiembrie 2019, nu imi mai pot misca picioarele. Caruciorul cu rotile este acum unicul meu transport, cu el deplasandu-ma oriunde am nevoie. In prezent urmez tratamentul cu chimioterapie la Institutul Oncologic Ion Chiricuta din Cluj iar starea mea de sanatate este inca precara.

Speranta mea pentru o viata cat mai normala este in strainatate, unde mi s-a oferit sansa de a urma un tratament de radioterapie cu protoni. Protonii acceleraţi la o anumita energie sunt direcţionaţi spre tumoare, intră în corpul pacientului pe care îl străbate dăunând foarte puţin ţesuturilor sănătoase. Odată ajunşi la tumoare, aceştia transferă ţesutului aproape întreaga lor energie dând naştere la procese care duc la distrugerea ADN-ului celulelor canceroase, împiedicând în acest fel înmulţirea acestora. Țesuturile sănătoase rămân practic neafectate de radiaţie, în timp ce ţesuturile bolnave sunt distruse. Din pacate costul acestui tratament este enorm de mare pentru familia mea.

Alta sansa nu exista pentru mine, de aceea apelez la tine, draga cititorule, si te rog: SALVEAZA-MI viata! Imi doresc mai mult decat orice pe lume sa fiu sanatos si sa ma bucur de copilaria mea. Ofera-mi acest dar! Iti multumesc foarte mult ca din putinul tau imi daruiesti si mie…”

Detalii în privința cazului micuțului Alexandru Antal poți afla și vizitând site-ul Asociației SPERANȚĂ PENTRU ROMÂNIA sau dă click aici.

Donatii pentru Alexandru se pot face in conturile bancare de mai jos, deschise pe numele asociatiei umanitare SPRO (Speranta pentru Romania), CUI 41026636:

BCR

IN LEI: RO16RNCB0015163548220001

IN EURO: RO59RNCB0015163548220003

COD SWIFT: RNCBROBU

Banca Transilvania

IN LEI: RO90BTRLRONCRT0502381601

IN EURO: RO40BTRLEURCRT0502381601

COD SWIFT: BTRLRO22

ING Bank

IN LEI: RO61INGB0000999909241779

IN EURO: RO84INGB0000999909241850

COD SWIFT: INGBROBU

BRD

LEI: RO34BRDE020SV83172010200

EUR: RO17BRDE020SV83172350200

USD: RO09BRDE020SV83172510200

COD SWIFT: BRDEROBU

RAIFFEISEN BANK

LEI: RO79RZBR0000060021092494

EUR: RO83RZBR0000060021092519

COD SWIFT: RZBRROBU

CEC BANK

LEI: RO17CECEB00030RON0604187

EUR: RO53CECEB000C1EUR0604211

COD SWIFT: CECEROBU

Pentru detalii suplimentare va rugam sa ne contactati:

Telefon: 0770372401

Email: infosperanta•gmail.com

Donatiile prin transfer bancar se vor actualiza in lista donatorilor in 7-14 zile lucratoare de la momentul intrarii in contul nostru.

Donatiile efectuate prin transfer bancar se vor actualiza in lista donatorilor in 7-14 zile de la momentul intrarii in contul nostru. Donatiile prin BRD se vor actualiza in 15-30 de zile. Daca doresti sa ramai anonim selecteaza ANONIM. Numele tuturor donatorilor vor aparea pe pagina si lista donatorilor.

