Apelul Bisericii, dupa restricții: „Trebuie luate cu maxim discernamant si atenta bunavointa”

Măsurile sprijinite pe raţiuni medicale cu impact public trebuie luate cu maxim discernământ, astfel încât ele să nu conducă la afectarea unor "libertăţi intangibile, precum fundamentala libertate religioasă", a declarat, marţi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu. Declaraţia purtătorului de cuvânt al Patriarhiei vine în contextul anunţului şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, […]