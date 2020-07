Apelul disperat al unei mame: Fiti alaturi de Vladimir!

Când am aflat povestea lui Vladimir Cobasnian, ne-am gândit cu toții: cum e posibil ca un copilaș nevinovat să sufere atât

de mult? Cum e posibil să ai cancer la ficat la o vârstă atât de fragedă? Sunt întrebări care ne macină, la fel cum le macină și sufletul greu lovit al părinților încă din clipa în care au aflat cumplitul diagnostic.



Eugenia Cobasnian e pur și simplu înmărmurită de durere. Cu lacrimi în ochi ne-a povestit cum s-a prăbușit efectiv pământul sub ea, aerul a devenit greu de respirat și lumina zilei greu de suportat de când își vede fiul suferind.



„Vreau să fiu soacră cu nurori! Vreau să îmbătrânesc văzându-i crescând! Știu că „vreau” sună a moft, dar pentru mine Vă rog pe fiecare în parte, ajutați-ne, ajutați-mă să-mi recapăt speranța, ajutați-mă să îi dau o șansă la viață acestui copil nevinovat! Pentru micuțul de 3 anișori urmează o serie de întreagă de analize și investigații, iar apoi cu siguranță o operație. Totul costă, iar prețul de început e de 5.000€. Abia după ce medicii vor stabili ce proceduri vor trebui urmate pentru a încerca să-l salveze pe băiat de la un destin tragic, vom ști și prețul total pe care cumplitul diagnostic îl pune pe viața lui Vladimir. Toți cei care vor să îi dea o șansă la viață lui Vladimir pot dona în conturile deschise de Asociația Salvează o inimă. Și el merită să trăiască, și el merită să aibă un viitor! Fiți alături de Vladimir!”



Ne-ar fi de mare ajutor dacă ați binevoi să copiați textul de mai jos și să-l publicați pe profilul dumneavoastră de facebook.

Dragi prieteni, Am rămas profund impresionat de drama prin care trece familia Cobasnian, al cărei copil, Vladimir, suferă de Neuroblastom - CANCER.



Vă rog mult să ne unim forțele și să le dăm o mână de ajutor acestor oameni greu încercați de viață. Au nevoie de 5000 EURO doar investigațiile medicale pentru a-l salva viață. Eu am donat pentru Vladimir, accesând link-ul de campanie:

https://nl.salveazaoinima.ro/clk/804482/496912744/17469561/b225dd6b99c66f8640d8132cbc1ceffb . Împreună îi putem reda zâmbetul acestui suflet nevinovat!



Donațiile se pot face:

Denumire entitate: Asociația “SALVEAZA O INIMA”

Cod de inregistrare fiscala: 31015982 Cont (IBAN) bancar: Cont

RON: RO 05 BTRL 0070 1205 W828 70 XX Cont Euro: RO 28 BTRL EUR CRT 00

W828 7001 CONT USD: RO 68 BTRL USD CRT 00 W828 7001 COD SWIFT: BTRLRO22

COD BIC: BTRL Banca Transilvania Botosani



Vă rugăm să specificați numele de familie (Cobasnian) al copilului pentru care faceți donația!