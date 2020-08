Apelul DISPERAT al unui manager de spital! A ramas fara bani pentru salariile colegilor sai care lupta cu virusul: 'NU POT sa ma ABȚIN acum!'

Managerul Spitalului Rădăuţi, Traian Andronchi, susține că instituția pe care o conduce nu mai dispune de fonduri pentru a plăti stimuletele financiare prevăzute de legislaţie pentru personalul medical implicat în lupta cu SARS -COV-2. Spitalul de la Rădăuţi din judeţul Suceava este suport-COVID-19.

„La data de 16 iulie, atenționam prin mesaj cu confirmare de primire ministrul sănătății, în legătură cu potentiala nedreptate pe care speram atunci ca o legifereza din neatenție, prin mutarea responsabilității acordării suplimentului financiar acordat personalului medical implicat în tratarea COVID19, din sarcina guvernului in sarcina spitalelor...

Anunțând ministrul sănătății, am crezut, asa cum am crezut și la celelalte întârzieri, ca ceea ce a fost omisiune, se va indrepta si, de buna credinta, din bugetul spitalului si asa vlăguit de legi si ordonanțe care in loc sa sprijine unitățile sanitare in aceasta pandemie, cu toate creșterile de preturi, limiteaza funcționarea spitalului pe baza unor indicatori ai anului 2017, am acordat aceste drepturi salariale, fără ca unitatea sanitara sa primească (pana acum) și sumele cuvenite in acest sens.

A trecut aproape o luna de atunci și din pacate, chiar dacă am resolicitat ministrului (la data de 5 august, tot prin mesaj cu confirmare de primire) clarificari privind alocarea acestor fonduri legiferate de MS .. nu am primit răspuns, sens in care, se pare ca singura unitate spitalicească care a acordat aceste drepturi luna trecuta din buget propriu, nu mai poate sa le aloce....

Ma intreb retoric, si fără legatura cu vreo campanie electorala, cum e posibil ca tu legiuitor, sa lovesti exact in cei pe care ar trebui sa ii susții in aceste momente?? Sunt chestiuni peste care omul care vremelnic e managerul spitalului din Radauti, nu poate sa treacă! Spitalul din Radauti, spital care desi este finanțat de aproape 6 ori mai puțin decât spitalul judetean desi are un grad de ocupare a patului mai mare, a făcut fata de-a lungul timpului, in timp ce alte unități s-au închis rand pe rand, spital care deși nu a primit rangul de spital de urgenta, cu toate ca a făcut toate demersurile in acest sens, a fost și se comporta ca un spital de urgenta si îndeplinește nu numai de drept (toate condițiile impuse de legiuitor), ci mai ales in fapt, atunci când, fara conducere militara, a preluat toate cazurile din județ pt ca celelalte spitale erau închise.. am tăcut și atunci când am constatat ca avand un grad de ocupare a paturilor mai mare decât spitalul superior, avem o finanțare de aprope 6 ori mai mica (si nu as fi știut acest lucru dacă un ziarist din Suceava nu ar fi făcut investigatii in acest sens)... insa cand e vorba de drepturile colegilor mei, care nu refuza cazuri, care nu au spus ca le este depășită competenta atunci cand alte unități refuzau, NU POT sa ma ABTIN acum!

Am tăcut atunci cand nu ati plătit concediile medicale pe care le plăteste spitalul deși obligația constitutionala e a statului (si vorbim de intarzieri de 6 luni de zile), am tacut atunci când ati afirmat avand suport mediatic maxim ca ati virat suplimentul de 2500 de lei cuvenit personalului medical implicat în tratarea COVID către spitale, deși a trecut destul de multa vreme pana au întrat banii, am înghițit in sec cand am constatat ca nu plătiți serviciile medicale pe care le prestează spitalul (si vorbim de facturi imense) insa mi se pare inadmisibil sa nu plătiți drepturile salariale pe care le stabiliti prin lege, exact catre oamenii de care stiti ca aveți maxima nevoie in aceste momente, precum sunt cadrele medicale din spitalul Radauti, spital care desi a fost și este supus unei presiuni enorme, NU A DEZAMAGIT!

Îmi este rusine pt ca nu stiu cum sa răspund colegilor din spital si mesajului primit de la un asistent care lucrează în ture de 12 ore in sectia COVID a spitalului din Radauti...spital si angajati care platesc statului impozite de aproape jumătate din salariu!

"Cu scuzele de rigoare domnule manager. Dar trebuie să spun ceva... A fost trist când am primit fluturașii de salarii azi. Eu vă rog doar să veniți să ne asistați la o tură de 12 ore. Pe secție de Covid"”, se arată în postarea de pe Facebook a managerului Traian Andronchi.